Coronavirus, due uomini morti nelle ultime 24 ore: nelle Marche raggiunte le 3mila vittime/ La mappa del contagio

ANCONA - Rimane alta, anche nelle Marche, l'attenzione nei confronti della pandemia, malgrado i numeri disegnino una situazione in netto miglioramento. Oggi, giovedì 20 maggio, il Gores ha segnalato 2 morti nelle Marche. Si tratta di un 82enne di Corridonia (Mc) ed un 84enne di Chiaravalle (An), entrambi già afflitti da altre malattie.

Dall'inizio della pandemia nelle Marche sono morte 3.000 persone. Si tratta di 1.687 uomini e 1.313 donne, con un'età media di 82 anni; il 97,2% delle vittime era afflitta anche da altre malattie. È la provincia di Pesaro e Urbino quella con il più alto numero di morti (975), seguita da Ancona (960), Macerata (504), Fermo (286) e Ascoli (242). Sono 33 le vittime provenienti da fuori regione.

CALANO ANCORA I RICOVERATI

Continuano a calare negli ospedali delle Marche i ricoverati per Covid: oggi sono 236, 24 meno di ieri. Scendono i pazienti in terapia intensiva (41, -3) e nei reparti non intensivi (118, -21), mentre restano 77 quelli in semi intensiva 77 (invariato). Solo 2 persone sono assistite nei Pronto socorso, mentre gli ospiti di strutture territoriali sono 98. I positivi in isolamento domiciliare sono 4.336, le persone in quarantena 9.141.

