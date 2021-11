Covid, nelle Marche 138 nuovi positivi in un giorno: il virus corre soprattutto in una provincia/ Il contagio nelle regioni

ANCONA - Tornano a salire, dopo il fisiologico calo di ogni lunedì, i numeri della pandemia di Covid nelle Marche, dove purtroppo, seppur ancora in maniera remota, torna ad affacciarsi lo spettro della zona gialla. Oggi, martedi 9 novembre, il Gores ha segnalato 138 positivi, il 6,3% dei 2.182 tamponi nuove diagnosi analizzati. L'incidenza sale ancora e si attesta a 72,66 casi ogni 100mila abitanti. Ma, misurandosi settimanalmente, sconta lo scarto con 7 giorni fa e i dati più scarni di lunedì 1 novembre, festivo. Oggi è stata la provincia di Ancona quella con più casi (53), seguita da Ascoli Piceno (29), Fermo (20), Pesaro e Urbino (15) e Macerata (14); sono 7 i contagiati provenienti da fuori regione.

Dei 138 casi di oggi, 27 erano sintomatici, 41 dovuti a contatti domestici, 32 a contatti diretti con un positivo, 5 in ambito scolastico/formativo, 2 in ambito lavorativo e in setting assistenziale, 1 in ambito di vita/socialità e in screening sanitario. La fascia d'età più colpita è ancora quella tra 45 e 59 anni (42 casi), seguita da quella tra tra 25 e 44 (32). Ancora 10 contagi per i bambini tra 6 e 10 anni.

