Coronavirus, nelle Marche 7 decessi in un giorno: morto un 59enne in un comune "arancione rafforzato"/ La progressione del contagio

ANCONA - I dati sono in miglioramento (anche se i positivi oggi sono tornati a salire) e le Marche cercano l'uscita dalla zona arancione Covid, ma sono stati 7 i morti segnalati oggi, mercoledì 21 aprile, dal Gores. Sono deceduti 4 uomini e 3 donne, tutti giù affetti da altre malattie. La vittima più giovane è stata un 59enne di Cerretto d'Esi (An), comune in arancione rafforzato, quella più anziana una 92enne di Morrovalle (Mc).

APPROFONDIMENTI LE MISURE Zona gialla, teatri e ristoranti: da lunedì le Marche ci... DOMANDE & RISPOSTE Un pass verde per viaggiare tra regioni con colori diversi: ecco che...

Coronavirus, i nuovi positivi delle Marche schizzano a 388: ecco dove il contagio corre di più/ I numeri delle regioni

Dall'inizio della pandemia le vittime sono state 2.885. Si tratta di 1.622 uomini e 1.263 donne, con un'età media di 82 anni; il 97,1% delle vittime era afflitta anche da altre malattie. È la provincia di Pesaro e Urbino quella con il più alto numero di morti dall'inizio della pandemia (953), seguita nell'ordine da Ancona (916), Macerata (479), Fermo (274) e Ascoli (231). Sono 32 le vittime provenienti da fuori regione.

Covid spietato, un padre di famiglia di 59 anni deve arrendersi: le lacrime della comunità

LA PROGRESSIONE DEL CONTAGIO

Ultimo aggiornamento: 18:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA