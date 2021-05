Coronavirus, rimbalzo dei nuovi positivi: 214 in un giorno nelle Marche. E due province "corrono"/ Il trend dei contagi

ANCONA - Contagi e morti Covid in calo, la campagna vaccinale che procede spedita, le Marche vedono la luce in fondo al tunnel della pandemia, ma l'attenzione sui dai resta altissima. Oggi, giovedì 20 maggio, il Gores ha segnalato un rialzo dei nuovi positivi nelle Marche. Sono infatti 214, in rialzo rispetto a ieri, una sorta di rimbalzo, ma in calo rispetto alle settimane scorse (erano 233 il 12 maggio e 278 il 5). Nelle ultime 24 ore sono stati testati 3834 tamponi: 2165 nel percorso nuove diagnosi (di cui 457 nello screening con percorso Antigenico) e 1669 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 9,9%)

La provincia di Pesaro e Urbino è di nuovo quella con più positivi (66), ma anche quella di An cona segna un blazo in avanti (44), seguono Macerata (36), Ascoli Piceno (31) e Fermo 15. Sono 22 i contagiati da fuori regione.

IL TREND DEI CONTAGI

OGGI 20 POSITIVI AI TEST RAPIDI

I 214 positivi comprendono soggetti sintomatici (37 casi rilevati), contatti in setting domestico (54 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (61 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (4 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (1 caso rilevato), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (11 casi rilevati) e 1 caso proveniente da fuori regione. Per altri 45 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 457 test e sono stati riscontrati 20 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 4%.

