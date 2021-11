Covid, nuovo boom di positivi nelle Marche: 140 in un giorno, ecco le province dove il virus corre/ Il trend dei contagi

ANCONA - Sale il numero dei tamponi analizzati e torna in tripla cifra il numero dei positivi giornalieri al Covid nelle Marche. Oggi, mercoledì 3 novembre, il Gores ne ha infatti segnalati 140, il 5,5% dei 2.529 tamponi prime diagnosi analizzati. In leggera salita l'incidenza, che si attesta a 45,80 casi ogni 100mila abitanti. Oggi è stata la provincia di Pesaro-Urbino quella con più infettati (35), seguita da Ancona (28), Fermo (26), Ascoli Piceno (16) e Macerata (14); sono 21 i casi provenineti da fuori regione.

Sono di nuovo 3 le fasce d'età dove si sono verfificati più contagi: quella 25-44 anni (29), 45-59 anni (26) e 60-69 anni (18), ma preoccupano anche i bambini da 6 e 10 anni, dove sono stati comunicati 13 positivi. Dei 140 positivi di oggi 30 erano sintomatici, 43 dovuti a contatti doemstici, 27 a contatti diretti con un positivo, 6 in ambito scolastico, due ciascuno negli ambiti lavorativo, assistenziale e di vita/socialità, uno in ambito sanitario; per 24 casi sono in corso gli approfondimenti epidemiologici

