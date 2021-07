Coronavirus, i nuovi positivi nelle Marche scendono a 19: quasi tutti infettati da amici e parenti/ Il trend dei contagi

ANCONA - L'espendersi del contagio con la variante Delta complica la guerra contro il Covid anche nelle Marche. Feste che possono diventare focolai e l'arrivo dei turisti rendono più difficile mettere un argine ai contagi. Oggi, venerdì 9 luglio, sono stati 19 i nuovi positivi segnalatai dal Gores, quasi tutti frutto di contagi da amici e parenti

APPROFONDIMENTI SAN BENEDETTO Il gestore dello chalet del focolaio Covid: «Non ho nulla da... MACERATA Ex panettiere morto il giorno dopo la prima dose di vaccino: oggi...

Contagi, rialzo del 130%. I numeri delle Marche restano però da zona bianca, ma l'attenzione deve restare alta

Resta sempre Ascoli Piceno la provincia con più contagiati (12), davanti ad Ancona (3), Fermo, Macerata e Pesaro-Urbino (1). Un infetto proviene da fuori regione. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1788 tamponi: 895 nel percorso nuove diagnosi (di cui 307 screening con percorso Antigenico) e 893 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 2,1%).

IL TREND DEI CONTAGI

L'apericena no-vax va in scena nell'agriturismo senza mascherine e distanziamenti

OGGI 4 POSITIVI AI TEST RAPIDI

I 19 nuovi positivi comprendono soggetti sintomatici (4 casi rilevati), contatti in setting domestico (7 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (8 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (0 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (0 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (0 casi rilevati), Contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione (0 casi rilevati), screening percorso sanitario (0 casi rilevati), contatti con provenienza extra-regione (0 casi rilevato) e di 0 casi sono in fase di approfondimento epidemiologico. Nel percorso Screening un totale di n.307 test antigenici effettuati e n.4 soggetti rilevati positivi (da sottoporre al tampone molecolare) un rapporto positivi/testati 1%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA