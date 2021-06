Coronavirus, 15 nuovi positivi nelle Marche, metà in una provincia. Occhio al "fuoco amico" sui contagi/ La progressione della pandemia

ANCONA - Le Marche festeggiano la zona bianca e aspettano l'addio alle mascherine all'aperto, ma la battaglia contro il Covid non può ancora coniderasri conclusa. Oggi, mercoledì 23 giugno, sono stati 15 i nuovi positivi segnalati dal Gores nelle Marche. Un dato in linea con ieri (16) e con le curve in abbassamento generalizzato ormai da settimane.

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2662 tamponi: 1375 nel percorso nuove diagnosi (di cui 455 screening con percorso Antigenico) e 1287 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 1,1%). E' stata la proincia di Macerata quella con più infettati (7) seguita da Ancona (4), Fermo (2), Ascoli Piceno e Pesaro-Urbino (1).

OGGI 6 POSITIVI AI TEST RAPIDI

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (4 casi rilevati), contatti in setting domestico (3 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (4 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (1 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (0 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (0 casi rilevati), Contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione (0 casi rilevati), screening percorso sanitario (1 casi rilevati), contatti con provenienza extra-regione (0 casi rilevato) e di 2 casi sono in fase di approfondimento epidemiologico. Nel percorso Screening un totale di n.455 test antigenici effettuati e n.6 soggetti rilevati positivi (da sottoporre al tampone molecolare) un rapporto positivi/testati 1%.

