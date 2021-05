Coronavirus, "solo" 125 nuovi positivi nelle Marche e frena anche la provincia più "calda"/ Il trend dei contagi

ANCONA - Anche nelle Marche tutti gli indicatori della pandemia Covid puntano verso il basso, ma l'emergenza non può dirsi superata e la situazione va tenuta sotto controllo. Anche perchè anche le Marche vogliono tornare al più presto in zona bianca, con le restrizioni ridotte al minimo. E i numeri di oggi vanno in quella direzione. Oggi, sabato 22 maggio, sono stati 125 i nuovi positivi segnalati dal Gores nelle Marche. Un calo rispetto a ieri (176), ancor più accentuato se confrontato con le settimane scorse (erano 149 il 15 maggio e 254 sabato 8)

L'epidemia in ritirata dalle Marche, ma la zona bianca Covid non è ancora all'orizzonte

La Provincia di Pesaro e Urbino resta quella con più positivi, ma i 39 di oggi sono uno dei dati recenti più bassi. A seguire le province di Macerata (36), Ancona (18), Ascoli Piceno (16) e Fermo (11). Sono stati 5 i contagiati da fuori regione. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 3422 tamponi: 1645 nel percorso nuove diagnosi (di cui 463 nello screening con percorso Antigenico) e 1777 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 7,6%).

IL TREND DEI CONTAGI

Dosi in azienda: ecco una rapida guida per capire tutto su procedure, costi, compiti e responsabilità

OGGI 20 POSITIVI AI TEST RAPIDI

I 125 positivi comprendono soggetti sintomatici (29 casi rilevati), contatti in setting domestico (33 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (36 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (5 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (1 caso rilevato), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (10 casi rilevati), screening percorso sanitario (2 casi rilevati). Per altri 9 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 463 test e sono stati riscontrati 20 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 4%.

