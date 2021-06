Coronavirus, i nuovi positivi di oggi sono 29, una provincia ancora in doppia cifra / Il trend dei contagi

ANCONA - Il countdown verso l'avvio della zona bianca Covid, il prossimo 21 giugno, è partito anche nelle Marche. Ma la battaglia contro la pandemia non è cocnclusa, malgrado le curve in calo ed una campagna vaccinale, fondamentale per contrastare anche le temeute varianti, che viaggia a pieno regime. Oggi, mercoledì 16 giugno, sono 29 i nuovi positivi segnalati dal Gores nelle Marche.

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2797 tamponi: 1339 nel percorso nuove diagnosi (di cui 365 screening con percorso Antigenico) e 1458 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 2,2%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 29 (11 nella provincia di Macerata, 3 nella provincia di Ancona, 6 nella provincia di Pesaro-Urbino, 3 nella provincia di Fermo, 2 nella provincia di Ascoli Piceno e 4 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (6 casi rilevati), contatti in setting domestico (8 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (7 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (2 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (0 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (1 casi rilevati), Contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione (0 casi rilevati), screening percorso sanitario (0 casi rilevati), contatti con provenienza extra-regione (1 casi rilevato) e di 4 casi sono in fase di approfondimento epidemiologico. Nel percorso Screening un totale di n.365 test antigenici effettuati e n.6 soggetti rilevati positivi (da sottoporre al tampone molecolare) un rapporto positivi/testati 2%.

