Coronavirus, solo 16 nuovi positivi nelle Marche, ma occhio ai contagi di amici e parenti/ I numeri delle regioni

ANCONA - Zona bianca in vista per le Marche, anche se ieri il Covid è tornato ad uccidere una persona dopo tre giorni a "zero morti". I contagi però continuano nella loro corsa al ribasso, tanto che oggi, martedì 15 giugno, il Gores ne ha segnalati 16 nelle Marche. Un dato superiore a quello di ieri (3), ma con un numero di tamponi testati decisamente più alto. La metà dei positivi è dovuta a contatti stretti con contagiati

Oggi riaprono gli esclusi dal Covid. Le nuove regole per matrimoni, banchetti, balli, fiere, giostre e parchi. Quando il pass è obbligatorio

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2330 tamponi: 1113 nel percorso nuove diagnosi (di cui 357 screening con percorso Antigenico) e 1217 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 1,4%). Ascoli Piceno è la provincia con più infettati (4), seguita da Ancona e Macerata (3), Pesaro-Urbino (2) e Fermo (1). Sono 3 i positivi provenienti da fuori regione.

IL CONTAGIO NELLE REGIONI

Il virologo Menzo: «La variante indiana ce l’aspettiamo, è già arrivata nelle regioni confinanti. Solo i vaccini ci mettono in sicurezza»

DI NUOVO ZERO POSITIVI AI TEST RAPIDI

I 14 nuovi positivi casi comprendono soggetti sintomatici (4 casi rilevati), contatti in setting domestico (2 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (6 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (1 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (0 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (0 casi rilevati), Contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione (0 casi rilevati), screening percorso sanitario (0 casi rilevati), contatti con provenienza extra-regione (1 casi rilevato) e di 2 casi sono in fase di approfondimento epidemiologico. Nel percorso Screening un totale di n.357 test antigenici effettuati e n.0 soggetti rilevati positivi (da sottoporre al tampone molecolare) un rapporto positivi/testati 0%. E' il secondo giorno consecutivo a zero.

Ultimo aggiornamento: 11:02