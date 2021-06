Coronavirus, soltanto tre nuovi positivi nelle Marche: pochi tamponi ma 3 province a quota zero/ La mappa del contagio

ANCONA - Tre giorni di fila senza vittime legate al Covid e curva dei contagi che da settimane piega verso il basso: le Marche paiono sulla buona strada nella lotta alla pandemia e guardano con ottimismo alla scadenza del prossimo 21 giugno quando potranno entrare in zona bianca. Sono stati soltanto 3 i nuovi positivi segnalati oggi, lunedì 14 giugno, dal Gores nelle Marche. va sicuramente considerato il limitato numero di tamponi analizzato ieri, domenica, ma il dato di tre province a quota zero contagi è comunque ecltante.

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 719 tamponi: 274 nel percorso nuove diagnosi (di cui 74 screening con percorso Antigenico) e 445 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 1,1%). I nuovi positivi sono stati 2 in provincia di Pesaro e Ancona e uno in quella di Pesaro e Urbino: a zero tutte le altre

LA MAPPA DEL CONTAGIO

Covid-free, aumentano nelle Marche i borghi senza positivi al virus che resiste nei capoluogo: sono 79, da nord a sud ecco quali sono

OGGI ZERO POSITIVI AI TEST RAPIDI

I 3 nuovi positivi comprendono soggetti sintomatici (2 casi rilevati), contatti in setting domestico (0 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (1 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (0 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (0 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (0 casi rilevati), Contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione (0 casi rilevati), screening percorso sanitario (0 casi rilevati), contatti con provenienza extra-regione (0 casi rilevato) e di 0 casi sono in fase di approfondimento epidemiologico. Nel percorso Screening un totale di n.74 test antigenici effettuati e n.0 soggetti rilevati positivi (da sottoporre al tampone molecolare) un rapporto positivi/testati 0%.

