Coronavirus, oggi i nuovi positivi nelle Marche sono 59, come ieri ma con meno tamponi /Il contagio nelle regioni in tempo reale

ANCONA - Coronavirus, resta alta la guardia. Nelle Marche i nuovi positivi comunicati oggi (4 ottobre 2020) dal Gores sono 59 (anche ieri erano stati 59). Uno stop verso l'alto dopo la crescita costante da mercoledì: 23, 28 e 42, 59 ieri sabato.Il servizio sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1862 tamponi: 1122 nel percorso nuove diagnosi e 740 nel percorso guariti. I positivi sono 59 nel percorso nuove diagnosi: 18 in provincia di Ascoli Piceno, 19 in provincia di Macerata, 14 in provincia di Fermo e 8 in provincia di Pesaro Urbino. Questi casi comprendono 5 soggetti sintomatici, 14 contatti in ambito domestico, 7 contatti stretti di casi positivi, 2 rientri dall'estero (Romania), 13 casi riscontrati dallo screening realizzato in ambito scolastico/formativo, 10 casi registrati in ambiente di vita/divertimento, un caso rilevato dallo screening effettuato in contesto comunitario/assistenziale, un rientro da altra regione e 6 casi in fase di verifica.