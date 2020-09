Coronavirus, nelle Marche i nuovi positivi sono 17 (da 31) ma scende il numero dei tamponi esaminati/ Il contagio in Italia in tempo reale

ANCONA - Diminuiscono i positivi ma sono di meno anche i tamponi esaminati. L'ultimo riscontro del Gores parla di 17 nuovi contagi da coronavirus contro i 31 di ieri ma mentre domenica erano stati analizzati 921 tamponi, il dato di oggi si riferisce a 450 tamponi.

LEGGI ANCHE:

«Con la mascherina io non voto». Si scaglia contro i carabinieri, choc in un seggio elettorale

Nelle ultime 24 ore come riferisce il Gores sono stati testati 550 tamponi: 420 nel percorso nuove diagnosi e 130 nel percorso guariti. I positivi sono 17 nel percorso nuove diagnosi: 6 in provincia di Ascoli Piceno, 3 in provincia di Fermo, 3 in provincia di Macerata, 2 in provincia di Ancona e 3 da fuori regione. Questi casi comprendono 5 rientri dall'estero (Kosovo, Romania e Camerun), 6 contatti in ambito domestico, 3 soggetti sintomatici, 1 contatto stretto di caso positivo e 2 casi in fase di verifica.

Sono 26 le persone ricoverate, due delle quali in terapia intensiva.

IL CONTAGIO NELLE REGIONI IN TEMPO REALE

Ultimo aggiornamento: 14:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA