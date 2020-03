Anche un neonato positivo al Covid-19: è il primo caso nelle Marche

ANCONA - E' ricoverato nella Rianimazione dell'ospedale Salesi il primo neonato marchigiano positivo al Covid-19. Si tratta di un bimbo nato pochi giorni fa ad Urbino e successivamente trasferito al Salesi per un trattamento chirurgico nel tratto gastrointestinale. Venerdì sera è stato ricoverato in Rianimazione pediatrica, dopo l’intervento, in una stanza di isolamento a pressione negativa per il sospetto di infezione da Coronavirus. Sospetto che ieri è stato confermato da un tampone nasale: è il primo caso regionale di neonato con infezione da Covid-19. Le condizioni del bambino, comunque, appaiono stabili e soddisfacenti. Ora i medici stanno cercando di capire da chi il neonato sia stato contagiato.

