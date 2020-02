Coronavirus, mutui sospesi nelle zone rosse, i terremotati mettono in guardia: «Fate molta attenzione»

CAMERINO - Il Governo ha deciso la sospensione dei mutui per le "zone rosse" del coronavirus, ma quella che dovrebbe essere una buona notizia potrebbe nascondere delle insidie. E' quanto affermano da Camerino Antonella Rossi e Caludia Angeli del comitato "Mutui sulle macerie" nato dopo il terremoto che ha colpito le Marche nel 2016

LEGGI ANCHE

Coronavirus, sospiro di sollievo a Piandimeleto: sono negative le analisi del 51enne

Coronavirus, Zaia: «Revocare l'ordinanza, emergenza passata. Da lunedì riapro le scuole in Veneto». Anche il Friuli pronto a farlo. Attesa per la decisione nelle Marche

«Dalla nostra esperienza - spiegano - verrebbe da consigliare agli abitanti delle zone rosse di continuare a pagare le rate. La sospensione è necessaria, ma abbiate l'accortezza di fare accordi chiari, così da non avere amare sorprese quando le banche vi chiederanno di tornare a saldare il debito». Secondo il comitato nella zona del terremoto la sospensione dei mutui è stata gestita direttamente dai singoli istituti di credito, in senza di una legge chiara, provocando caos e situazioni differenti. Il comitato, che rappresennta circa 500 persone, offre anche il proprio aiuto agli abitanti del Nord Italia: «Fate grande attenzione agli accordi che andrete a sottoscrivere. In questo campo abbiamo maturato una grande esperienza: siamo pronti a metterla a vostra disposizione»



Ultimo aggiornamento: 16:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA