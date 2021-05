Coronavirus, un morto nelle Marche, ma continua la discesa di ricoveri e quarantene/ Il contagio nelle regioni

ANCONA - I contagi Covid segnano il passo, ma nelle Marche, purtroppo non viene replicato lo "zero vittime" che si è verificato ieri per la terza volta in dieci giorni. Oggi, sabato 29 maggio, il Gores ha segnalato la morte di una persona: si tratta di un 85enne di Ancona già afflitto da altre malattie.

Dall'inizio della pandemia nelle Marche sono morte 3.013 persone. Si tratta di 1.693 uomini e 1.320 donne, con un'età media di 82 anni; il 97,2% delle vittime era afflitta anche da altre malattie. È la provincia di Pesaro e Urbino quella con il più alto numero di morti (977), seguita da Ancona (964), Macerata (508), Fermo (288) e Ascoli (243). Sono 33 le vittime provenienti da fuori regione.

IL CONTAGIO NELLE REGIONI

I RICOVERATI SCENDONO A 150

Scende ancora il numero dei ricoverati per Covid nelle Marche: oggi sono 150 (8 in meno rispetto a ieri). Restano stabili a quota 30 i degenti in Terapia Intensiva, mentre scendono quelli in Terapia semintensiva (49, -3) e nei reparti non intensivi (71, -5). Scendono gli ospiti di strutture territoriali (88, -3) e gli assistiti in pronto soccorso (1, -3). Scende il numero di positivi in isolamento domiciliare (3.942 -125) e quello delle quarantene (6.122, -245).

