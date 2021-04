Coronavirus, altri 10 morti in un giorno nelle Marche: sono 2.934 da inizio epidemia/ La mappa del contagio

ANCONA - Epidemia di coronavirus, tornano putroppo a salire i morti nelle Marche. Oggi, mercoledì 28 aprile, ne sono stati segnalati 10 dal Gore. Sono deceduti 5 uomini e 5 donne, tutti già afflitti da altre malattie. La vittima più giovane è stata una 64enne di Senigallia (An), la più anziana una 95enne di Fano (Pu).

APPROFONDIMENTI LA PANDEMIA Covid Italia, il bollettino di oggi mercoledì 28 aprile:... LE MUTAZIONI Varianti Covid nelle Marche, il virologo Menzo: «Per ora...

Coronavirus, tornano a salire i nuovi positivi: 301 in un giorno nelle Marche. Ecco dove il contagio corre/ I numeri delle regioni

Dall'inizio della pandemia nelle Marche sono morte 2.934 persone. Si tratta di 1.645 uomini e 1.289 donne, con un'età media di 82 anni; il 97,1% delle vittime era afflitta anche da altre malattie. È la provincia di Pesaro e Urbino quella con il più alto numero di morti (966), seguita da Ancona (936), Macerata (488), Fermo (277) e Ascoli (235). Sono 32 le vittime provenienti da fuori regione.

In classe in sicurezza: la Regione stanzia altri tre milioni per gli impianti di sanificazione nelle scuole

LA MAPPA DEL CONTAGIO

CONTINUANO A CALARE I RICOVERATI

Continua la discesa dei ricoverati per Covid nelle Marche: oggi sono 506, 17 in meno rispetto a ieri, ma crescono i pazienti in terapia intensiva (68, +2). Calano quelli in semi intensiva (125, -11) e in reparti non intensivi 313 (-8). Le persone in quarantena per contatti con contagiati sono 12.597. I dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 87.947

Ultimo aggiornamento: 18:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA