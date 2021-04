Coronavirus, quattro morti in un giorno nelle Marche, aumentano le terapie intensive/ La progressione del contagio

ANCONA - Si attenua ma non si ferma la presa del coronavirus sulle Marche. Il Gores ha segnalato oggi, giovedì 29 aprile, il decesso di 4 persone. Sono morti 2 uomini e 2 donne, tutti con patologie pregresse. La vittima più giovane è stata un 63enne di Fano (Pu), quella più anziana un 94enne di Maiolati Spontini (An).

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA I vaccini sono agli sgoccioli: ecco come andrà avanti la... IL PROGETTO In sei settimane ristori-bis per i marchigiani, Acquaroli mette sul...

Domani il cambio dei colori Covid per le regioni: le Marche sperano in una conferma in zona gialla

Dall'inizio della pandemia nelle Marche sono morte 2.938 persone. Si tratta di 1.647 uomini e 1.291 donne, con un'età media di 82 anni; il 97,1% delle vittime era afflitta anche da altre malattie. È la provincia di Pesaro e Urbino quella con il più alto numero di morti (967), seguita da Ancona (937), Macerata (489), Fermo (278) e Ascoli (235). Sono 32 le vittime provenienti da fuori regione.

LA PROGRESSIONE DEL CONTAGIO

Maxi consegna dopo la frenata, 53mila dosi Pfizer alle Marche, ma saranno per i richiami. In arrivo anche gli altri tre vaccini

RICOVERATI SOTTO QUOTA 500, MA AUMENTANO QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA

Continuano a diminuire i ricoveri nelle Marche, che per la prima volta dopo mesi sono scesi sotto quota 500: oggi sono 489, 17 meno di ieri. Aumentano però i pazienti in terapia intensiva (70, +2) e quelli in semi intensiva (129, +4), mentre scendono i degenti nei reparti non intensivi (290, -23). Torna a salire il numero delle persone trattate nei pronto soccorso, 17 (+7), non considerate tra i ricoverati. Gli ospiti di strutture territoriali sono 206 (+2). I positivi in isolamento domiciliare sono 5.693, mentre le persone in quarantena per contatti con contagiati sono 12.591.

© RIPRODUZIONE RISERVATA