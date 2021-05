Coronavirus, morti due uomini e una donna nelle Marche: il più giovane aveva 75 anni/ Il contagio nelle regioni

ANCONA - Non si ferma l'emergenza coronavirus nelle Marche: sono stati tre i morti segnalati oggi, lunedì 10 maggio, dal Gores. Si tratta di due uomini (un 75enne di Chiaravalle ed un 90enne di Ascoli) ed una donna (una 90enne di Camerata Picena), tutti già afflitti da altre malattie.

Scuole: 185 classi in quarantena nelle Marche. Picco superato ma crescono le Superiori

APPROFONDIMENTI LO SCENARIO Coprifuoco a mezzanotte 24, ecco il piano Draghi: ok ristoranti al... IL FOCUS AstraZeneca, ecco cosa accade (dopo lo stop Ue) a chi deve fare la...

Dall'inizio della pandemia nelle Marche sono morte 2.973 persone. Si tratta di 1.673 uomini e 1.300 donne, con un'età media di 82 anni; il 97,1% delle vittime era afflitta anche da altre malattie. È la provincia di Pesaro e Urbino quella con il più alto numero di morti (972), seguita da Ancona (949), Macerata (497), Fermo (285) e Ascoli (237). Sono 33 le vittime provenienti da fuori regione.

IL CONTAGIO NELLE REGIONI

Coronavirus, "solo" 57 nuovi positivi nelle Marche in un giorno, ma crollano i tamponi/ Il trend dei contagi

DUE RICOVERATI IN PIÙ NELLE MARCHE

Torna a salire il numero di ricoverati per Covid-19 nelle Marche (392, +2) ma calano quelli in Terapia intensiva (58; -1) e Semintensiva (104; -2); in aumento invece i pazienti nei reparti non intensivi (230; +5). Calano i positivi in isolamento domiciliare (5.126 ,-18) e le quarantene (11.375; -30).

Ultimo aggiornamento: 17:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA