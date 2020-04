Il ct Mancini tra paura e rabbia: «Quel mio amico d’infanzia a Jesi ora non c’è più»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Come quella di tutti: sto a casa, faccio un po’ di cose di lavoro, un po’ leggo, guardo tv. Sono 23 giorni che va avanti così. Ventitrè giorni».«Spero che finisca presto questa storia. Faccio veramente fatica, anche se dobbiamo aver pazienza e stare a casa».LEGGI ANCHE: Coronavirus, altri 26 morti in un giorno nelle Marche, il più giovane aveva 44 anni. Superata quota 500/ La mappa interattiva dei contagi provincia per provincia «Faccio un po’ di tapis roulant. Pesi, addominali, esercizi a terra».«Niente, niente (tono disperato, ndr)».«In quarantena, pure quella. Poi a Roma è impensabile andare in bici».«L’ultima è quella giusta. Ho messo a posto negli armadi che non ho mai riordinato. È quello che ho fatto fino ad oggi, adesso devo trovare qualcos’altro. È che quando sei così, non hai voglia di fare niente, ti demoralizzi».«Mi divertono. Ce n’ho una con i compagni della Samp dello scudetto, un’altra con gli amici di Bologna, poi quella di lavoro. Con i ragazzi della Samp siamo legati da cose molto importanti, sono tutti scatenati, siamo cresciuti insieme, tra di noi possiamo permetterci di dire tutto a tutti».«Penso lo stesso. Devo dire che noi italiani in questi frangenti siamo straordinari, ma ho letto tanti meme divertenti. Del resto il momento è difficile, visto che quel che accade».«Ci eravamo portati avanti con il lavoro: dopo l’Inghilterra c’era la Germania. Poi stavamo preparando la Svizzera e il Galles, gli Europei. Abbiamo continuato le riunioni fino a un certo punto poi abbiamo bloccato tutto. Abbiamo ripreso con una riunione qualche giorno fa».«Devo dire che funziona, fino a dieci giorni fa andavamo bene. Poi tutto bloccato e adesso anche un po’ di noia. Ci tocca aspettare».«Adesso però non mettiamo tutta la responsabilità sulle spalle di Zaniolo. D’altra parte invece sì, speriamo di averli tutti a posto, i ragazzi avranno un altro anno di esperienza, questo è positivo».«Due li ho a Roma e stanno a casa, vivono da soli. Il terzo è a Miami nella nostra situazione. Preoccupato? Non più di tanto».Mi ha colpito una cosa e fatto inferocire: anche quando ormai eravamo tutti in casa, molti se la sono presa contro quei dieci runner che andavano in giro non pensando che c’erano dottori e infermieri che lavoravano da settimane e non avevano equipaggiamento per lavorare. Ancora oggi (calza il tono, ndr) ci sono operatori sanitari che lavorano in condizioni estreme, questa è una cosa assurda: siamo nel 2020. Loro sono i miei idoli».«A Jesi è morto un ragazzo con cui giocavo da bambino, lavorava come volontario alla Croce rossa, credo che si sia infettato durante la propria attività di soccorso. Aveva 58 anni, era un mio amico. Ma ne sono morti altri. Sono incazzato nero: nel 2020 non può accadere questo, siamo stati colti impreparati».«Leggo e ascolto tante testimonianze. E insisto: sapere che nel 2020 non abbiamo abbastanza camere di terapia intensiva mi fa pensare che siamo messi male, porca miseria. Sono scandalizzato».«Che nel 2020 non possiamo trovarci a prendere queste decisioni. Le tasse si pagano, ci devono essere terapie intensive per tutti. Non si può arrivare a una scelta simile».«Che sono sotto pressione. Mi spiace per la zona del Pesarese che è la più colpita, vedo che Ancona regge anche se sta crescendo. Speriamo che si fermi l’onda. Anche perché perdere tutte queste persone è terribile, soprattutto i nonni. Sono la nostra storia, le persone che possono darti i consigli migliori».«Mantovani era avanti 50 anni rispetto a tutti. Avrebbe dato consigli molto concreti».«Loro devono stare a casa perché sono nella fascia più a rischio».«Uscirò. Uscirò di casa e starò fuori per un bel pezzo. Sicuramente un periodo del genere, barricati in casa ci imparerà a valorizzare la libertà che abbiamo» .«Il bello è che non ci si potrà abbracciare. Bisognerà stare attenti, piuttosto. Di sicuro farò un lungo giro in bicicletta».«Scelgo tutto, grazie».«Io dico sempre che uno deve capire che la vita è una e bisogna apprezzarla per quel che ci dà ogni giorno. Uno ha tutto, è felice e non se ne rende conto».«Purtroppo non si può andare neanche alla messa. Ma la seguo alla tv. La preghiera è che tutto questo passi in fretta, sono morte troppi innocenti».