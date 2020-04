iorestoacasa, la faraona con le cipolline glassate e la grappa della chef Sandra Luminari

In questi giorni di isolamento per il coronavirus state sperimentando nuove ricette svuota-frigo, vi divertite in famiglia sfornando torte, timballi, pizze e pasticci? Se volete condividere con i lettori le vostre speciali ricette, inviate ingredienti, preparazione e tempo di cottura al seguente indirizzo: regione@corriereadriatico.it. Allegate anche una vostra foto e del piatto preparato e li pubblicheremo. Oggi proponimao "La faraona con le cipolline glassate e la grappa" della chef Sandra Luminari. Sandra Luminari che vive a Sassoferrato non cucina soltanto. Ha realizzato il presepe più piccolo al mondo: una natività su un chicco di lenticchia. Da ammirare ovviamente solo con lente d’ingrandimento

Una ricetta gustosissima per chi ama la selvaggina e le cipolline in agrodolce con un apporto calorico medio alto: 500 Kcal a persona, ma ne vale la pena, soprattutto per il mix di sapori davvero unico.

INGREDIENTI

1 fagiano o 1 faraona; 1/2 bicchiere di grappa di preferenza barricata; 1 bella cipolla bionda; Olio evo; 1 scalogno; 1 spicchio di aglio; 40 gr di burro; 3 cucchiai di zucchero semolato; 2 dl di aceto di vino bianco; sale; pepe nero; 800 gr cipolline.

LA PREPARAZIONE

I primi passi

Pulire, fiammeggiare e tagliare a pezzi la faraona o il fagiano. Ungere le carni con olio evo e salare. Far soffriggere in una ampia casseruola avendo cura di girare la carne molto spesso per farla dorare in maniera uniforme e spruzzare con mezzo bicchiere di grappa meglio se barricata.

Si prosegue

Affettare la grossa cipolla dorata e aggiungere alla carne. Se è necessario aggiungere un po’ di acqua calda. Coprire e portare a termine la cottura a fuoco moderato. Le carni sono cotte

quando pungendole con una forchetta risultano morbide.

Le cipolline

Sbucciare le cipolline e metterle in ammollo per 30 minuti. Sciogliere il burro in una casseruola, aggiungere lo zucchero, lo scalogno a dadini piccoli e l’aglio tritato. Quando lo zucchero sarà sciolto unire le cipolline, salare e pepare, poi a fiamma alta aggiungere l’aceto. Fare evaporare leggermente abbassare la fiamma e coprire facendo cuocere per 30 minuti. Se serve aggiungere acqua calda

Per finire

Far intiepidire le cipolline e servire la faraona a tavola.

SPECIALE CON UN RIBONA BIANCO

Per questa ricetta proponiamo una bottiglia di Ribona bianco Doc Colli Maceratesi. Giallo paglierino, secco, armonico. L’occasione per scoprire un bianco salito quest’ultimi tempi alla meritata ribalta.

