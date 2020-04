iorestoacasa, Insalata, erbe e pomodori: il piccolo orto in terrazzo

Trasformare il balcone in un piccolo orto è possibile. Ai golosi, regala tanti piaceri e ai più piccoli, svela le meraviglie della natura. Farlo però richiede un terrazzo ben esposto, vasi e balconiere capienti e qualche accorgimento. Non tutte le piante vanno d’accordo. Nel gergo si chiamano consociazioni. L’insalata ad esempio ama la vicinanza del pomodoro ma non quella del prezzemolo; le fragole adorano la maggiorana (allontana le formiche) e l’aglio (le protegge dalla muffa grigia) ma odia i cavoli ed aglio e cipolla non vanno assolutamente d’accordo. Tre sono i consigli che Lidia Pellicciari per 40 anni ha regalato ai suoi clienti del Mulino del Piano nel sentinate, specializzato nella macina a pietra di piccolissime quantità di cereali: comprare piantine e non semi, scegliere piante a crescita veloce per mangiarle tutta l’estate, innaffiare spesso stando attenti a non far marcire la pianta.

Cosa scegliere

Nelle balconiere (profonde almeno 25 cm) consiglia di mettere tutti i tipi di insalata. Basta tagliare il ceppo alla base e si riproduce nell’arco di una decina di giorni. Mentre nei vasi alti almeno 50 centimetri, trovano posto i pomodorini. Il ciliegino nelle varietà rosso, nero (rosso scuro), giallo; il datterino che vanta una buccia sottile, pochi semi ed una polpa soda; o il vesuviano, che cresce a grappoli, riconoscibile dal suo pizzo (ossia dalla punta). Nei vasi piccoli, coltivare le fragole. Chiedere le rampicanti per vasi da appendere al soffitto o da far crescere lungo spalliere che diventano ornamentali. Poi le aromatiche. Via libera al prezzemolo riccio e piatto. Quest’ultimo ha l’aroma più intenso e lo deve a tre essenze: apiolo, apioside e miristicina, tra i costituenti della noce moscata ma bilanciato, neutro, ottimo con i pesci e alle carni bollite. Ideale per preparare la salsa verde bolognese, il “bagnet verd” piemontese, o il siciliano “zogghiu” a base di aglio, prezzemolo e menta. Salse che si conservano bene in frigorifero o in congelatore.

Nelle fioriere

In fioriere separate vanno coltivati l’origano, il rosmarino e la coppia salvia (che va in altezza) e timo (tappezzanti), il basilico, l’erba cipollina e la menta. La menta piperita, insostituibile nel Mojito,che cresce anche a mezz’ombra molto buona per infusi, tisane e bevande. Poi c’è la menta spicata o “Mentha Moroccan” dal profumo più delicato e dal sapore meno pungente che allontana le zanzare e i moscerini. Questa varietà è adattissima per insaporire frittate di verdure, salse a base di yogurt ed è da provare tritata fresca, abbinata a ricotta e noci sulla pasta. Poi c’è la menta Valdostana (Mentha Rotundifolia) che può raggiungere il metro di altezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA