Triplo zero, il giorno più bello: nessun nuovo contagio, nessun ricoverato in terapia intensiva e nessun decesso / La mappa interattiva del contagio provincia per provincia

ANCONA - Il giorno più bello per le Marche, quello del tanto atteso triplo zero sul fronte Coronavirus. In rapida successione nessun nuovo contagio registrato oggi, nessun ricoverato in terapia intensiva e l'ultima notizia - quella di pochi minuti fa - nessun decesso.

Sono state 992 le vittime nella nostra regione dall'inizio dell'emergenza. Sono morti 593 uomini e 399 donne, con un'età media di 80,5 anni; il 94,9% delle vittime aveva malattire pregresse.

