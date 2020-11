Coronavirus, oggi altri dieci morti nelle Marche: 1211 persone hanno perso la vita dall'inizio della pandemia / Il contagio in tempo reale

ANCONA - Altre dieci persone hanno perso la vita causa Covid nelle Marche nelle ultime 24 ore: è il triste tragico bilancio della giornata di oggi con il numero delle vittime dall'inizio della pandemia che quindi raggiunge quota 1211.

Aveva 60 anni l'uomo più giovane morto nelle ultime 24 ore: era di Ascoli ed è morto all'ospedale di Torrette e non aveva patologie pregresse. Niente da fare neanche per un 84enne di Cupra Marittima morto all'ospedale di San Benedetto e per un 77enne di Ancona morto anche lui all'ospedale di Torrette. Un uomo di 94 anni di Macerata è morto invece nell'ospedale della sua città mentre due cittadini di Corridonia di 81 e 83 anni sono deceduti rispettivamente all'ospedale di Macerata e di Pesaro.

