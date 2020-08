Coronavirus, un nuovo contagiato in ogni provincia delle Marche: la situazione / Il contagio in tempo reale nelle regioni

ANCONA - Contagi in flessione ma guardia alta in tutte le Marche con un caso in ogni provincia della nostra regione. Il Gores ha infatti comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 858 tamponi: 529 nel percorso nuove diagnosi e 329 nel percorso guariti. I positivi sono 5 nel percorso nuove diagnosi: uno in provincia di Ancona, uno in provincia di Pesaro Urbino, uno in provincia di Macerata, uno in provincia di Fermo e uno in provincia di Ascoli Piceno. Questi casi comprendono rientri dall'estero, soggetti sintomatici e asintomatici contatti di casi positivi.

Ultimo aggiornamento: 10:58

