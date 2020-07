Coronavirus, altri tre casi positivi nelle Marche. Ecco le zone dove l'allerta rimane alta / Il contagio nelle regioni in tempo reale

ANCONA - Epidemia di Coronavirus, altri contagi nelle Marche. Il Gores ha infatti comunicato che si sono verificati altri tre casi positivi: uno in provincia di Pesaro Urbino, uno in provincia di Ancona e uno in provincia di Fermo. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1008 tamponi: 542 riguardano il percorso nuove diagnosi, 466 il percorso guariti.

Ultimo aggiornamento: 11:28

