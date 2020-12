Covid, il contagio non si ferma nelle Marche: gli ultimi due casi in ospedale, pazienti positivi a cardiologia e medicina

ANCONA - Il contagio non si ferma. Neppure negli ospedali delle Marche. Due focolai Covid sono stati intercettati e ora sono sotto controllo agli Ospedali riuniti di Torrette. Parliamo di casi separati, registrati uno nel reparto di Cardiologia e l'altro in Medicina. E' scattato il protocollo di sicurezza che prevede lo spostamento dei pazienti nell'ala Covid 4 dell'ospedale regionale e profilassi immediata per pazienti e sanitari entrati a contatto con la persona positiva. Il direttore generale Caporossi ha affermato che "si tratta di una situazione normale" e che "le contromisure adottate fanno ritenere che la situazione è sotto controllo".

