Coronavirus, 125 casi nuovi nelle Marche in un giorno. Da oggi si possono vaccinare i maturandi /Il trend dei contagi

ANCONA - Covid, sono stati 125 i marchigiani contagiati da Coronavirus nella giornata di ieri secondo il report diffuso questa mattina dalla Regione Marche. Sono stati testati 3484 tamponi: 1674 nel percorso nuove diagnosi (di cui 352 nello screening con percorso Antigenico) e 1810 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 7,5%).

Trend giorno per giorno dei contagi

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 125 (38 in provincia di Macerata, 24 in provincia di Ancona, 34 in provincia di Pesaro-Urbino, 7 in provincia di Fermo, 13 in provincia di Ascoli Piceno e 9 fuori regione). Si tratta di un numero più alto rispetto ai giorni scorsi che, tuttavia, non modifica il quadro generale. Anzi, l’incidenza settimanale è ulteriormente scesa di un punto. Per quello che riguarda oggi, 2 giugno, l'andamento tra province dipende dal tracciamento dal momento che ormai i tamponi sono mirati verso le persone più a rischio, numero che tra guariti e vaccinati si riduce ogni giorno. Spicca in particolare l'aumento di Macerata.

LEGGI ANCHE

All'Università Politecnica delle Marche ecco gli “screendog”, sono i cani che fiutano i casi positivi

Coronavirus, nelle Marche morto un uomo di soli 58 anni. Quarantene e ricoveri in picchiata/ La progressione dei contagi



Intanto oggi, 2 giugno, partono i “Vax Days” per i maturandi. Fino a domenica, senza prenotazione, nei punti vaccinali individuati dalla Regione, i ragazzi potranno presentarsi, sulla base dell’ordine alfabetico dei cognomi stabilito, dalle 8 alle 18.30. Oggi è il turno dalla A alla C.

Ultimo aggiornamento: 11:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA