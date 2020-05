Coronavirus, crescono i guariti. Ancora trenta persone in terapia intensiva

ANCONA - Emergenza Coronavirus: ancora indicazioni confortanti quelle che arrivano dagli aggiornamenti del Gores soprattutto come ormai accade da tempo nel sud della regione con le province di Fermo e Ascoli che non fanno registrare nuovi contagi.

Pesaro Urbino ha invece fatto registrare altri 17 positivi che fanno salire il totale a 2667 contagiati dall'inizio dell'epidemia. La seconda provincia più colpita è quella di Ancona con 1.837 casi (+7 rispetto a ieri), seguita da Macerata con 1.067 (11 nuovi contagi), Fermo con 455 e Ascoli con 287 che come detto non hanno dovuto conteggiare altri casi. Sono 220 (+5) i casi provenienti da fuori regione.

Oggi i ricoverati per Covid nelle Marche sono 314 di cui trenta in terapia intensiva. I guariti/dimessi hanno raggiunto quota 2322. Consistente anche il calo delle persone in isolamento domiciliare, oggi sono 6.232 tra loro, 789 operatori sanitari.

