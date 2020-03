«Siamo una tra le regioni più martoriate dal virus». Ceriscioli scrive a Conte e chiede personale per gli ospedali

ANCONA - Emergenza sempre più forte per il coronavirus. Task force di medici a supporto delle strutture sanitarie regionali: Ceriscioli scrive a Conte. Il presidente della Regione Marche Luca Cerisicoli ha scritto oggi al presidente del Consiglio una nota, in riferimento alla istituzione di una task forze di medici a supporto delle strutture sanitarie regionali per l’attuazione delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza COVID 19.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, morte altre 17 persone nelle Marche, calo rispetto a ieri: siamo a 153. Il più giovane aveva 54 anni

«Le ricordo – ha scritto il presidente al premier - che la regione Marche è una delle prime Regioni in Italia dopo la Lombardia in relazione al rapporto tra numero di abitanti e numero dei soggetti ricoverati contagiati a causa del Covid 19. Per questo, vista la drammaticità della situazione Le chiediamo di assegnarci personale per poter far fronte all’emergenza nelle strutture ospedaliere e sanitarie. Sarebbe importante avere subito a disposizione ogni tipo di personale sanitario operativo, compresi quelli militari».

LEGGI ANCHE: Coronavirus, trovata l'arma che blocca il “motore". Si apre una speranza, ecco la molecola

Alla lettera sono stati allegati il dettaglio del fabbisogno del personale e una scheda che illustra il rapporto tra il numero degli abitanti e il numero dei soggetti ricoverati.

Ultimo aggiornamento: 19:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA