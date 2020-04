Camici e mascherine, scorte solo per 7 giorni: «Ffp3 sono introvabili»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il problema è subito dietro l’angolo. Ed è paradossale che si debba porre nel momento in cui le cose stanno prendendo il verso giusto. Dritti al punto: gli ospedali dellarischiano nel giro di una settimana di trovarsi con le scorte sguarnite di, in primis le Ffp3, se non si riuscirà ad avere nulla dalla Protezione civile o da forniture alternative. Il tema è tra i più delicati del momento e riguarda la protezione di chi lavora in prima linea e, in trincea, fino a questo momento si è andati un po’ in ordine sparso come anche documentato dal Corriere Adriatico la scorsa settimana.LEGGI ANCHE:C’è stata la fornitura gestita dal Suam, lo sportello unico della Regione, per un quantitativo di 500mila pezzi ma i giorni scorrono veloci e con tre turni giornalieri h.24 i consumi di Torrette e Marche Nord, solo per fare un esempio, oscillano tra i 5000 e i 6000 pezzi tra chirurgiche, Ffp2 e Ffp3. Giovedì pomeriggio a tal proposito c’è stata una teleconferenza tra i direttori regionali della sanità marchigiana insieme ai funzionari addetti del Servizio Salute per fare il punto della situazione e capire se c’è la possibilità di attingere a risorse comuni, intese non solo in senso stretto (scorte in disponibilità) ma anche in senso lato (canali di approvvigionamento). Perché nella giungla della fornitura dei dispositivi di protezione fino a questo punto si è andati a vista.Vale a dire, in parte con i canali ufficiali aperti e in parte grazie ai donatori, spesso aziende locali con ramificazione internazionale che tramite i propri uffici acquisti in tutto il mondo (o tramite agganci sul posto) sono riusciti ad arrivare in posizione favorevole per accaparrarsi i lotti disponibili in magazzino. Con l’esaurimento progressivo la caccia alla mascherina, nonostante tutte le riconversioni produttive la storia cambia. A Torrette, per esempio, proprio per le Ffp3 c’è la spia rossa sul cruscotto dei piani alti: si viaggia a 600 Ffp3 al giorno. «Con i camici una soluzione tampone si è trovata - dicono dall’ufficio acquisti - , il fornitore del servizio lavanolo ha raddoppiato i pezzi in Goretex che sono lavabili e questo ci consente di avere un po’ di respiro». Ma sulle Ffp3 non si riesce invece a vedere la luce: in giro non si trovano più. Torrette viaggia a 6000 maschierine chirurgiche al giorno.A Marche Nord la situazione non è migliore: anche qui non ci sono voci ufficiali ma è un fatto che i magazzini sono sotto scorta non solo per le Ffp3 (utilizzo intorno ai 200 pezzi al giorno). Oltre alla ben nota carenza di tamponi e reagenti per eseguire gli esami, sono in situazione critica le disponibilità di mascherine chirurgiche (5000 pezzi al giorno), di Ffp2 (800/giorno), camici in Tnt (acronimo che sta per “Tessuto non tessuto” , 1700/giorno) e idrorepellenti (450/giorno) e le visiere (20/giorno). «Anche noi con le Ffp3 siamo messi molto male, a ruota ci sono i camici» dettaglia Genga dall’Inrca. «Agiamo ormai con ogni tipo di deroga e scriviamo tutte le mattine alla Protezione civile» dice la caposervizio del Servizio Salute Di Furia che documenta come orami si debba ragionare solo con il mercato estero. Da lunedì scorso la Regione ha messo in disponibilità altri 10 milioni di euro per l’acquisto dei dispositivi di protezione e alcuni contratti sono stati approntati. Ma la situazione è anche questa: il funzionario che tiene il filo del fabbisogno con gli enti sanitari regionali fa il punto ogni giorno con Pesaro, Ancona Torrette e Ancona Asur mentre due volte a settimana invia il report all’ufficio del commissario nazionale Arcuri. «Qui si vive di ora in ora - spiega - pensi che io vengo a sapere cosa arriva il giorno dopo solo la sera intorno alle 22» . Così vanno le cose: una volta il simbolo della precarietà erano «d’autunno gli alberi le foglie» come scandiva Ungaretti, poco più di un secolo f. Il Coronavirus ha spazzato via anche questo.