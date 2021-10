Coronavirus, nessun contagio a scuola e sul lavoro. Sono 66 i nuovi positivi, due province possono respirare /Il trend dei casi

ANCONA - Coronavirus, situazione epidemica che si mantiene nelle Marche sotto controllo con i dati del bollettino di oggi, domenica 3 ottobre 2021, che non si discotano molto rispetto a quelli degli ultimi giorni. Sono 66 (erano 57 ieri) i nuovi casi positivi nelle Marche su 3.246 tamponi processati con una percentuale di positività del 3,4%. Il tasso di incidenza cumulativo su 100mila abitanti si attesta a 30,43 in discesa rispetto ai giorni precedenti: il primo ottobre è stato di 31,60, il 2 ottobre 31,30.



Gli altri dati in sintesi. Il Coronavirus è praticamente scomparso dal Sud delle Marche dove si registrano 3 casi sia a Fermo sia ad Ascoli. La provincia con più positivi è quella di Pesaro con 20 soggetti casi riscontrati. Seguono Macerata (19 casi) e Ancona (16). Sono 5 i positivi di fuori regione.



Un dato da sottolineare riguarda gli indicatori dei contagi. E' a zero, nel bollettino di oggi 3 ottobre 2021, il numero di positivi sia in ambiente scolastico sia in ambiente lavorativo. Un segno di come, al momento, grazie anche alle vaccinazioni, le riaperture non stiano mostrando particolari criticità.

IL TREND DEI CONTAGI

