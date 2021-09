Coronavirus, 147 nuovi casi nelle Marche e il tasso di incidenza torna a risalire. In due province metà dei positivi / I contagi nelle regioni

ANCONA - Torna a risalire, dopo 5 giorni, il tasso di incidenza dei casi positivi al Coronavirus nelle Marche. Nell'ultimo bollettino di oggi, 19 settembre 2021, i positivi sono complessivamente 147. Due province - Pesaro e Macerata - con 37 casi assorbono metà dei casi totali. Seguono le province di Ancona (24), Fermo (20) e Ascoli (11). Sono 18 i positivi provenienti da fuori Regione.

I tamponi presi in considerazione sono stati 4.131 di cui 2.372 nel percorso diagnostico e di screening. I 147 positivi costituiscono il 5,4% dei casi esaminati. Il contagio è essenzialmente dovuto a contatti con altri positivi, tra i dati zero positivi in ambiente scolastico e 3 in ambiente lavorativo.

