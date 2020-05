Coronavirus, ancora 13 persone ricoverate in terapia intensiva nelle Marche

ANCONA - Emergenza Coronavirus: sono 13 le persone attualmente ricoverate in terapia intensiva ad oggi domenica 24 maggio (4 all'ospedale di Torrette, due a Fermo, una a Jesi e tre rispettivamente a San Benedetto e Camerino), 59 invece quelle in terapia non intensiva e 42 in area post acuzie per un totale di 114 ricoveri.

Relativamente ai contagi le Marche hanno raggiunto quota 6714 casi con la provincia di Pesaro Urbino da sempre e largamente la più colpita con 2740 (+2), seguita da Ancona (1869+6 rispetto a ieri), quindi Macerata (1116 +2), Fermo con 468 casi 8+3) e Ascoli Piceno 290 (-).

