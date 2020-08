Coronavirus, sono 8 i nuovi positivi nelle Marche. Più ricoveri ma nessun decesso /Il contagio nelle regioni in tempo reale

ANCONA - Ancora nuovi contagiati nelle Marche. Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 826 tamponi, di cui 563 nel percorso nuove diagnosi e 263 nel percorso guariti. I positivi rilevati sono 8: 5 in provincia di Pesaro Urbino, 1 in provincia di Macerata e 2 in provincia di Fermo. Dei positivi di oggi, 5 persone sono riferibili al focolaio di Montecopiolo e le restanti ai percorsi diagnostici legati ai rientri dall'estero e agli accessi alle prestazioni sanitarie. Aumentano le persone ricoverati negli ospedali, che passano da 8 a 11.

Il Gores nel pomeriggio a comunicato che nelle Marche non ci sono morti da Covid.

