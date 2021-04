Coronavirus, altri 9 morti nelle Marche: dall'inizio della pandemia hanno perso la vita 2868 persone / L'andamento del virus

ANCONA - Situazione in continua evoluzione tra micro zone rosse e attesa per le riaperture con altri contagi nelle Marche come si evince dal bollettino di oggi: i positivi nel percorso nuove diagnosi sono 137 (50 in provincia di Macerata, 55 in provincia di Ancona, 4 in provincia di Pesaro-Urbino, 10 in provincia di Fermo, 9 in provincia di Ascoli Piceno e 9 sono invece relativi a cittadini provenienti da fuori regione).

Si susseguono gli inviti a mantenere alta la guardia sulle misure che limitano la circolazione del virus, il Covid nelle Marche oggi, lunedì 19 aprile 2021, ha provocato la morte di 9 persone, la più giovane una donna di 69 anni. Il numero delle vittime dall'inizio della pandemia nella nostra regione è stato di 2.868.

L'ANDAMENTO DEL VIRUS

