Coronavirus, 13 morti nelle Marche: 1647 le vittime dall'inizio della pandemia / La mappa del virus in tempo reale

ANCONA - Inferno Coronavirus: altri 13 morti dopo i 19 di ieri causa Covid oggi, 5 gennaio 2021, nelle Marche. Sono cinque donne e otto uomini con il più giovane che aveva 57 anni. Le vittime dall'inizio della pandemia nella nostra regione salgono così a 1.647.

Cinque le donne che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore nella nostra regione: una donna di 65 anni di Urbania e una di 90 anni di Mondolfo sono morte all'ospedale di Pesaro, una 81enne di Porto Sant'Elpidio è morta all'ospedale di Fermo, una 94enne di Fano è morta a Fossombrone mentre una 85enne di Pesaro è morta al Galantara di Pesaro.

Otto invece gli uomini morti con il più giovane, un 57enne di San Benedetto morto nell'ospedale della sua città dove è morto anche un 85enne di Grottammare. All'ospedale di Pesaro sono invece morti un 92enne di Pesaro, un 83enne di San Costanzo e un 89enne di Fano. Un 82enne di Tolentino è morto all'ospedale di Civitanova, un 93enne di Ancona è invece morto all'Inrca della sua città mentre un 70enne di Trecastelli è deceduto a Galantara.

Prosegue il trend in rialzo dei ricoverati per Covid-19 nelle Marche: nell'ultima giornata otto pazienti in più (da 552 a 560) e 25 dimessi. In aumento i ricoveri in Semintensiva (157, +12) mentre scendono quelli in reparti non intensivi (338, -4) e resta invariato il numero di degenti in Terapia intensiva (65). Intanto gli assistiti nei pronto soccorso passano da 52 a 43 (-9) e gli ospiti di strutture residenziali sono 229 (-1). Il Servizio Sanità della Regione comunica anche che i positivi in isolamento domiciliare salgono a 12.146 (+381) e i guariti a 24.447 (+50); mentre gli isolati in casa per contatto con contagiati sono 13.047 (-358), tra i quali 4.104 con sintomi e 600 operatori sanitari.

