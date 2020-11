Covid, sono 12 i morti nelle Marche, 1.180 dall'inizio della pandemia. E aumentano i ricoveri /Il contagio in tempo reale

ANCONA - Ancora morti da coronavirus nelle Marche. Il Gores oggi, sabato 21 novembre 2020, ha comunica 12 decessi per Covid-19, sale così a 1.180 il numero delle vittime della pandemia nelle Marche. Delle dodici persone decedute per il coronavirus 5 sono donne e sette uomini.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, nelle Marche oggi sono 452 i nuovi positivi /Il contagio in tempo reale

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA ​Coronavirus in Italia, il bollettino di sabato 21 novembre: 34767...

LEGGI ANCHE: Coronavirus, le cure per chi è in isolamento domiciliare: il vademecum dell'Ordine dei Medici

IL CONTAGIO IN TEMPO REALE

I nuovi contagiati dal Covid comunicati oggi dal Gores sono 452. Sono arrivati intanto a quota 630 i ricoveri per il virus negli ospedali marchigiani, 7 in più su ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 86, +5, quelli in aree semi intensive sono 139, +2, mentre quelli in reparti non intensivi sono 405, invariati rispetto a ieri.

Diminuiscono le persone nei pronto soccorso, da 74 a 63, crescono invece gli ospiti di strutture territoriali, da 152 a 186, nelle Rsa di Campofilone, Chiaravalle, Galantara, Fossombrone, Macerata Feltria, Inrca di Fermo.

Nei dati comunicati dal Servizio Sanità della Regione ci sono anche 32 dimessi nelle ultime 24ore. Nel Covid Hospital di Civitanova Marche sono ricoverati invece 19 degenti in terapia intensiva, 28 in semi intensiva, 14 in non intensiva.

Tra i 405 pazienti in reparti non intensivi ce ne sono 13 nella casa di cura privata Villa Serena, dopo il recente accordo tra Regione Marche e privato convenzionato. I positivi in isolamento domiciliare sono 14.492, i ricoverati più isolati salgono a 15.122. Le persone in quarantena per contatti con contagiati sono 18.482, dei quali 3.462 con sintomi, 632 operatori sanitari. Dall'inizio della pandemia il totale dei casi positivi diagnosticati è 26.065, il totale dei dimessi/guariti 9.775.

Ultimo aggiornamento: 18:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA