Nelle Marche altri 15 morti per Covid. Continuano ad aumentare anche i ricoveri / La progressione del virus in tempo reale

ANCONA - Incubo Covid senza fine con altri 15 decessi e ricoveri che crescono di giorno in giorno. L'ultimo bollettino - quello di martedì 16 marzo 2021- intanto parla di 15 decessi (otto uomini e sette donne, tutti con patologie pregresse), con la vittima più giovane una donna di 58 anni di Civitanova morta nel Covid center della sua città. Dall'inizio della pandemia le Marche contano 2.452 vittime per il coronavirus.

RICOVERI PER COVID A QUOTA 868

Per il tredicesimo giorno di fila continua ad aumentare il numero di ricoveri Covid nelle Marche: ora sono 868 (+14) mentre sono 43 le persone dimesse nell'ultima giornata. Sostanzialmente stabili i ricoveri in Terapia intensiva (133, +1) e Semintensiva (214, invariati) mentre si è registrato un consistente aumento di degenti in reparti non intensivi (521, +13). In calo, riferisce il Servizio Sanità della Regione, gli assistiti nei pronto soccorso (125, -12) e anche gli ospiti di strutture territoriali (234, -7). In diminuzione sono risultati i positivi in isolamento domiciliare (9.284, -274) e le quarantene per contatto con contagiati (21.537, -274; 8.338 persone con sintomi e 376 operatori sanitari). I guariti/dimessi salgono da 65.726 e 66.530 (+804).

