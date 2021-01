Covid, i morti oggi nelle Marche sono 12. Dall'inizio della pandemia 1735 decessi /La mappa dei contagi in tempo reale

ANCONA - I morti da coronavirus oggi nelle Marche sono 12. Dall'inizio della pandemia le vittime del virus nella nostra regione sono state 1735.

Quattro gli uomini morti nelle ultime 24 ore: sono un 88enne di Chiaravalle morto all'ospedale di Jesi, un 76enne di Jesi morto all'ospedale di Torrette, un umo di 82 anni di Pesaro morto nell'ospedale della sua città e un 91enne di Fossombrone deceduto ad Urbino.

Otto invece le donne morte nelle ultime 24 ore, tra cui una 91enne di Jesi morta all'ospedale di Camerino che non aveva patologie pregresse. A Villa Serena di Jesi è morta una 94enne di Filottrano, all'ospedale di Macerata una 73enne di Tolentino mentre una 75enne di Civitanova è morta nell'ospedale della sua città. Una donna di 80 anni di Gradara è morta all'ospedale di Jesi, una 88enne di Mercatello sul Metauro è morta all'ospedale di Pesaro mentre una 95enne di Tavoleto è deceduta all'ospedale di Urbino, una 93enne di Matelica è invece morta all'ospedale di Camerino.

Impennata di ricoveri nelle Marche per Covid-19 nelle ultime 24ore nonostante i 37 pazienti dimessi: da 629 sono passati a 667 (+38). In calo i degenti in Terapia intensiva (79, -2) e Semintensiva (159, -5) ma in forte aumento quelli nei reparti non intensivi (359, +45). Emerge dal consueto bollettino d'aggiornamento del Servizio Sanità della Regione. Stabile il numero di ospiti di strutture territoriali (222) e assistiti nei pronto soccorso che salgono a 58 (+3). In calo i positivi in isolamento domiciliare (13.523, -417) mentre aumentano i guariti (31.734, +866). Gli isolati in casa per contatto con contagiati sono 14.043 (-221) tra cui 4.412 con sintomi e 644 operatori sanitari.

