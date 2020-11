Coronavirus, oggi sono 473 i nuovi positivi nelle Marche. In sospeso ancora 89 tamponi. Ecco dove il virus corre di più /Il contagio in tempo reale

ANCONA - Coronavirus, i nuovi positivi oggi nelle Marche sono 473, ietri il Gores nel aveva comunicati 490. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.971 tamponi: 1.610 nel percorso nuove diagnosi e 1.361 nel percorso guariti.

I positivi sono 473 nel percorso nuove diagnosi (143 in provincia di Macerata, 119 in provincia di Ancona, 65 in provincia di Pesaro-Urbino, 51 in provincia di Fermo, 68 in provincia di Ascoli Piceno e 27 da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (57 casi rilevati), contatti in setting domestico (111 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (148 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (29 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (3 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (4 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (20 casi rilevati), screening percorso sanitario (12 casi rilevati). Per altri 89 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

