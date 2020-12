Nelle Marche oggi altri 13 morti per il Coronavirus, il più giovane aveva 59 anni / La mappa del Covid in tempo reale

ANCONA - I morti per Covid oggi nelle Marche sono 13. Dall'inizio della pandemia le vittime nella nostra regione sono state 1327.

Otto uomini e cinque donne hanno perso la vita nelle ultime 24 ore. Tra le donne la più anziana era una senigalliese di 99 anni morta nell'ospedale della sua città senza avere patologie pregresse. All'ospedale di Macerata è invece deceduta una donna di 92 anni di Macerata mentre all'ospedale di Torrette è morta una 85enne di Ancona. Una donna di 70 anni di Fano è morta all'ospedale di Pesaro, una 94enne di Ancona è invece deceduta all'Inrca di Ancona.

Aveva solo 59 anni invece la vittima più giovane del Covid di oggi: domiciliato a Recanati, l'uomo è morto all'ospedale di Civitanova Marche. Due morti all'ospedale di San Benedetto e sono due uomini di quella città rispettivamente di 90 e 94 anni. E' morto nell'ospedale della sua città anche un 79enne di Ascoli mentre 73enne di Cartoceto è deceduto al Galantara di Pesaro e un 83enne di Fermignano all'ospedale di Torrette. Sono invece morti all'Inrca di Ancona un 80enne di Osimo e un 88enne di Falconara Marittima.

I DATI IN TEMPO REALE

Numeri in calo per i ricoveri per covid negli ospedali delle Marche nelle ultime 24ore: secondo i dati del Servizio Sanità della Regione, i ricoveri complessivi sono arrivati a 590, -15 su ieri, quelli in terapia intensiva sono 84 (-3), quelli in area semi intensiva sono 133 (-9), mentre i pazienti in reparti non intensivi sono 373 (-3). Sempre nelle ultime 24ore ci sono stati 28 dimessi. In calo anche le persone nei pronto soccorso, tecnicamente non ricoverate, che scendono da 28 a 20, mentre aumentano gli ospiti di strutture territoriali da 258 a 264, che si trovano nelle Rsa di Campofilone, Chiaravalle, Galantara, Macerata Feltria, Fossombrone, Ripatransone, Residenza Dorica Inrca. Sono 61 i pazienti ricoverati al Covid Hospital di Civitanva Marche tra terapa intensiva (19), semi intensiva (28), e non intensiva (14). Continua a salire il numero dei positivi in isolamento domiciliare, da 18.756 a 19.108: il totale dei ricoverati più isolati è 19.698. Le persone in quarantena per contatti con contagiati scendono da 14.555 a 14.402: 3.493 con sintomi, 548 operatori sanitari. Dall'inizio della pandemia i dimessi/guariti sono 10.938.

Ultimo aggiornamento: 18:14

