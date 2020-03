iorestoacasa: le polpette al sugo della chef Francesca Battaglini

In questi giorni state sperimentando nuove ricette svuota-frigo, vi divertite in famiglia sfornando torte, timballi, pizze e pasticci? Se volete condividere con i lettori le vostre speciali ricette, inviate ingredienti, preparazione e tempo di cottura al seguente indirizzo: regione@corriereadriatico.it Allegate anche una vostra foto e del piatto preparato e li pubblicheremo. Oggi è il turno della chef Francesca Battaglini con le sue polpette al sugo.

GLI INGREDIENTI

350 gr di macinato scelto; 1 salsiccia; 1 uovo intero; 30 gr di pangrattato; 30 gr di parmigiano;

1 limone (la buccia grattugiata); 1 cucchiaio di cuor di ricotta; Sale e pepe q.b.

Il sugo

Battuto di carota sedano cipolla; 350 gr passato di pomodoro; olio e sale a piacere.

LA PREPARAZIONE

Il composto

In una ciotola ampia mettere la carne macinata la salsiccia cercando di amalgamarle. Aggiugere L’uovo, il pangrattato, la ricotta, la buccia grattugiata del limone. Bisogna ottenere un composto omogeneo ma morbido: aggiungere più ricotta o pangrattato fino ad ottenere l’impasto desiderato. Quindi salare e pepare a piacere.

Le polpette

Aiutandovi con le mani formate le polpette di circa 3-4 cm di diametro.

Il sugo

In un’ampia pentola lasciate soffriggere il battuto con olio Evo per circa un minuto. Aggiungete il passato di pomodoro e 1/2 bicchiere di acqua, regolare di sale. Lasciare cuocere per circa 8 minuti, poi adagiate le polpette nella padella e lasciare cuocere per 15 minuti con il coperchio

La finitura

A questo punto togliere il coperchio e fate in modo che il sugo si rapprenda per 10 minuti. Servire a tavola ben calde

PERFETTE COL BIANCO PASSERINA

Dal vitigno Passerina si ricava un vino bianco che si abbina perfettamente a questo piatto. Non troppo alcolico e di grande bevibilità, questo bianco è prodotto soprattutto nella zona del Piceno. Tiratelo fuori dal frigo prima di mettervi a tavola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA