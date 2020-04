iorestoacasa, nel trucco fai da te tutti i colori della natura

La natura ci viene sempre in soccorso quando non sappiamo più che pesci pigliare. In questo caso, per la quarantena forzata in casa potremmo accorgerci all’improvviso di non avere più a disposizione i nostri trucchi per il make up. Poco male, visto che chi lavora a casa una volta alla settimana per la spesa e per le pratiche più urgenti: ma chi non utilizza lo smart working e va in ufficio, può provare queste ricette semplici per realizzare in casa rossetti e creme basici, nutrienti e totalmente privi di componenti chimici. Un modo anche per distogliere l’attenzione dei bambini dai cellulari o dai videogiochi, dal momento che impastare, sciogliere, mescolare e comporre sono attività molto amate dai più piccoli.

Quindi, all’opera: nella tabella qui a fianco abbiamo riassunto alcuni mix per produrre in casa un rossetto nutriente a base di burro cacao e cera d’api, ma anche uno speciale mascara del colore del carbone nel caso in cui vi trovaste sprovviste e una terra naturale per contrastare il pallore dovuto ai tanti giorni trascorsi a casa. Con un po’ di pazienza però di potrebbe anche realizzare un profumo solido. Come? Ecco una ricetta da provare: mescolare 4 cucchiai di cera d’api, 4 cucchiai di olio di jojoba, 30 gocce di olio essenziale di sandalo, 30 gocce di olio essenziale di vaniglia, 25 gocce di olio essenziale di pompelmo e 20 gocce di olio essenziale di bergamotto. Grattugiare la cera d’api e falla sciogliere a bagnomaria a fiamma bassa. Aggiungere l’olio di jojoba fino a ottenere un composto omogeneo. Lasciare raffreddare finché la temperatura non sarà inferiore ai 50 gradi e procedi con il resto degli oli. Versare in un barattolino e lasciare solidificare. A quel punto si può usare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA