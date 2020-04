iorestoacasa, le sette regole d'oro per scattarsi un selfie perfetto

Chi non si è mai scattato un selfie alzi la mano. Difficile trovare qualcuno tra vecchie e nuove generazioni che non abbia mai provato il brivido di scattarsi una foto per immortalare un momento importante, un outfit nuovo, una serata particolare. Capita però che il risultato non sia sempre all’altezza delle aspettative, chissà come faranno le influencer - per non parlare delle dive di Holliwood - ad apparire sempre impeccabili in ogni momento della giornata: mistero, ma anche no. Basta qualche accorgimento in più per evitare i filtri che spesso ci consegnano immagini molto alterate e poco realistiche ed avere allo stesso tempo una foto da pubblicare orgogliosamente nei profili social. Abbiamo dunque cercato le regole d’oro per un selfie perfetto, quelle utilizzate con cura da chi è abituato a sfornare fotoritratti a raffica e a centrarli tutti.

Iniziamo con la scelta della fotocamera: strano ma vero è meglio utilizzare quella dietro il cellulare perché ha una risoluzione migliore ed è meno deformante. Quella posizionata davanti è certamente più comoda, però provate e vi accorgerete subito della differenza. Per occhi più grandi e ovale definito bisogna scattare la foto con il cellulare sopra l’altezza degli occhi, mentre per individuare il vostro lato migliore basta fare due foto e metterle a confronto. Una volta scelto il lato migliore è bene concentrarsi sulla luce, una cattiva illuminazione equivale a foto pessime. La luce giusta è quella che arriva sul volto senza creare ombre sotto il naso o sotto gli occhi. Fondamentale anche non mettersi davanti all’obiettivo senza un filo di trucco a meno che non siate teen agers dalla pelle perfetta. Basta un po’ di terra, blush, mascara e lucidalabbra. Clic.

