iorestoacasa: i muffin bicolore al cacao amaro della chef Fabrizia Vitturini

In questi giorni di isolamento per il coronavirus state sperimentando nuove ricette svuota-frigo, vi divertite in famiglia sfornando torte, timballi, pizze e pasticci? Se volete condividere con i lettori le vostre speciali ricette, inviate ingredienti, preparazione e tempo di cottura al seguente indirizzo: regione@corriereadriatico.it. Allegate anche una vostra foto e del piatto preparato e li pubblicheremo.

La nostra lettrice Fabrizia Vitturini ci ha inviato la ricetta dei muffins bicolore realizzati con il cacao amaro.

Come ogni dolce che si rispetti anche i muffins hanno qualche caloria in più rispetto a un piatto dietetico. E per fortuna. Una coccola in più, sorseggiando un bicchiere di Vernaccia o davanti a una tazza di thè caldo

INGREDIENTI

1 uovo intero; 1 tuorlo; 120 gr di zucchero semolato; Essenza di arancia o limone; 60gr di olio di semi di girasole; 1 bicchiere di latte; 1 bustina di lievito per dolci; 6 cucchiai di fecola di patate; 200 gr di farina; Cacao amaro

LA PREPARAZIONE

L’impasto

Prima di tutto vanno montate le uova con lo zucchero semolato. Poi aggiungete l’olio di semi e il latte continuando a mescolare per amalgamare bene gli ingredienti. Aggiungere ancora l’essenza di limone o di arancia, la fecola di patate e per ultimo la farina

Le formine

Prendete 12 pirottini per muffins e riempitele con metà dell’impasto. Aggiungete il cacao amaro e un po’ di latte all’impasto che rimane e mettetene un cucchiaio nei pirottini per ottenere i muffins bicolore

La cottura

Nel forno pre-riscaldato a 180° per circa 25 minuti. Per rendere ancona più gustosi questi muffins potete sbriciolare sopra ogni pirottima dei pezzetti di cioccolata, oppure lo zucchero a velo appena sfornate i dolcetti.

CHE DELIZA CON LA VERNACCIA DI SERRAPETRONA

Il dolce va con dolce quindi per questi dolcetti da degustare a fine cena si potrebbe offrire agli ospiti un bicchiere di Vernaccia di Serrapetrona Docg dolce. Per i bimbi a merenda via con i succhi o il thè.

