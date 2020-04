iorestoacasa, "Uovo marinato su un letto di insalatina e burro crunchy" della chef Maria Vittoria Griffoni

In questi giorni di isolamento per il coronavirus state sperimentando nuove ricette svuota-frigo, vi divertite in famiglia sfornando torte, timballi, pizze e pasticci? Se volete condividere con i lettori le vostre speciali ricette, inviate ingredienti, preparazione e tempo di cottura al seguente indirizzo: regione@corriereadriatico.it. Allegate anche una vostra foto e del piatto preparato e li pubblicheremo.

Oggi è il turno dell' "Uovo marinato su un letto di insalatina e burro crunchy" della chef Maria Vittoria Griffoni. Locale Pepe Nero, via Don Arduino Rettaroli 13, Jesi, Tel 3891760008

Personal Chef di Jovanotti, Maria Vittoria Griffoni ha ricette brillante, buone, sane e molto appetitose. Questo è un piatto ricco molto proteico e nonostante possa sembrare light per la presenza delle erbette e dei lamponi, ogni porzione è di circa 500 Kcal per la presenza delle uova e delle nocciole.

GLI INGREDIENTI

4 uova sode fredde sgusciate, 4 cucchiai salsa di soia, 4 cucchiai aceto di riso, 6 cucchiai di acqua, Mix di erbe, 200 gr di nocciole, 100 gr di zucchero, sale, pepe, olio evo, aceto (meglio di lamponi), 12 lamponi freschi.

LA PREPARAZIONE

Per le uova

Mescolare salsa di soia aceto di riso ed acqua e mettere la preparazione in un sacchettino con

chiusura ermetica. Inserire le uova sode sgusciate e chiudere il sacchetto dopo avere fatto uscire bene l’aria. Lasciare riposare 6-8 ore

Per il burro crunchy

In una padellina fare cuocere lo zucchero con l’acqua, aggiungere le nocciole e caramellare. Spegnere e lasciare raffreddare. Frullare le nocciole.

Per l’insalatina aromatica

Mettere insieme le erbe, maggiorana, finocchietto, rucola selvatica e pimpinella e condire con olio e aceto.

Come impiattare

Sistemare l’erbetta una cucchiata di burro crunchy e 3 lamponi divisi a metà. Poi adagiarvi le uova. L’uovo è il simbolo del ritorno alla vita. Sulle tavole pasquali imbandite non mancano le uova sode benedette e le uova di cioccolata per i più piccini.

OTTIME CON UN VERDICCHIO

Per questa ricetta proponiamo un Verdicchio classico superiore Doc. Gustoso e corposo è un vino che riesce a valorizzare piatti semplici ma ricchi di sapori

