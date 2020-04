iorestoacasa, la "Tasca di pollo con prosciutto, radicchio, funghi e taleggio" dello chef Davide Montevidoni

In questi giorni di isolamento per il coronavirus state sperimentando nuove ricette svuota-frigo, vi divertite in famiglia sfornando torte, timballi, pizze e pasticci? Se volete condividere con i lettori le vostre speciali ricette, inviate ingredienti, preparazione e tempo di cottura al seguente indirizzo: regione@corriereadriatico.it Allegate anche una vostra foto e del piatto preparato e li pubblicheremo.

"Tasca di pollo con prosciutto, radicchio, funghi e taleggio". Facile e gustosa la ricetta dello chef Davide Montevidoni del ristorante “Pane e Vino”, via XXIV Maggio, 28, Servigliano. Tel. 0734759851. Questa è una ricetta minimal dove le calorie non sono eccessive, anche con il burro e il taleggio. La consigliamo anche per i bambini, perché gli alimenti contenuti la rendono molto gustosa a tutti i palati.

GLI INGREDIENTI

1 petto di pollo intero; 6 funghi Champignon; 8 fette di prosciutto crudo, 8 foglie di radicchio rosso, burro, salvia, 100 gr di Taleggio, Ago e spago da cucina.

LA PREPARAZIONE

I funghi

Pulire bene i funghi, tagliarli a listarelle con il gambo, cuocerli con un po’ di olio, sale e vino. Lasciateli raffreddare

Il petto di pollo

Togliere l’osso centrale pulire bene le 2 parti e tagliare di nuovo a metà per ottenere 4 pezzi. In ogni pezzo creare una tasca con il coltello.

Farcitura

Salare il pollo dentro e fuori, mettere nella tasca, il prosciutto, il radicchio, i funghi e una fetta di taleggio stando ben attenti che tutto rientri nella tasca

La cucitura

Schiacciare bene il petto di pollo e cucire la tasca con ago e filo

La cottura

Far rosolare la carne in padella con olio evo e burro per 6-7 minuti. Sfumare con il Verdicchio

e infornare a forno ben caldo per 10 minuti a 180°. Per togliere lo spago tenete ferma la carne con una pinza. Servire caldo con il purè

TOP CON UN VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI

Il ristorante di Davide è anche enoteca Consiglia sia per sfumare sia per il calice un Verdicchio Doc dei Castelli di Jesi Classico Superiore.

