iorestoacasa, lo spezzatino profumato con il magro di maiale dello chef Dino Jajani

In questi giorni di isolamento per il coronavirus state sperimentando nuove ricette svuota-frigo, vi divertite in famiglia sfornando torte, timballi, pizze e pasticci? Se volete condividere con i lettori le vostre speciali ricette, inviate ingredienti, preparazione e tempo di cottura al seguente indirizzo: regione@corriereadriatico.it. Allegate anche una vostra foto e del piatto preparato e li pubblicheremo. ​Dino Jajani ci ha proposto questa ricetta, lo spezzatino profumato con il magro di maiale, consigliando però di non eccedere con gli aromi ed ogni ingrediente è stato dosato per rendere il piatto delicato e ben amalgamato nel gusto. Per questo consiglia di non aggiungere peperoncino o pepe.

INGREDIENTI

800 gr di magro di maiale, 1 carota, 1 costa di sedano, 20 olive nere, 100 gr di purea di ceci, 100 gr di purea di fagioli, 16 pomodorini, vino Trebbiano, salvia, rosmarino, olio evo q.b., sale q.b., acqua calda.

PREPARAZIONE

I primi passi

Tagliare il magro di maiale a dadi di circa 3 cm in maniera grossolana: mettere a bagno tutta la notte con il vino Trebbiano marchigiano, assieme agli odori salvia, carote, sedano e rosmarino.

Il procedimento

Il mattino successivo strizzare e asciugare. Mettere tutto in padella e far rosolare la carne, poi aggiungere vino Trebbiano e acqua calda e far cuocere a fuoco lento per consentire alla carne di assorbire bene vino e parte dell’acqua.

Il tocco dello chef

A cottura quasi ultimata aggiungere le olive nere e le puree di ceci e di fagioli borlotti senza mescolare troppo. 5 minuti prima di togliere la pentola dal fornello aggiungere i pomodorini spaccati in quattro parti e servire caldo, ma non bollente.

OTTIMO CON UN ROSA ROSAE STROLOGO

Che ne dite di provare un ottimo vino rosato per questo spezzatino di maiale? Come per esempio il Rosa Rosae di Silvano Strologo, un Marche Igt fresco ed equilibrato. Perfetto.

