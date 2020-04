iorestoacasa, relax e detox dopo le feste: semplice con i sali di Epsom

Abbiamo già scritto delle infinite proprietà benefiche del sale sul nostro corpo, ma oggi vi raccontiamo le infinite virtù del sale inglese, chiamato anche Epsom perché scoperto nei depositi di evaporazione delle sorgive dell’omonima città britannica. È costituito da cristalli di solfato di magnesio dal gusto molto amaro ed è considerato un lassativo naturale. Questo sale però è anche un favoloso toccasana per eliminare le tossine, ridurre i gonfiori e per favorire il rilassamento del corpo: ideale dunque per rimetterci in forma dopo le feste pasquali e sconfiggere i fastidiosi problemi causati dalla sedentarietà forzata.

Generalmente venduti in farmacia, adesso i sali Epsom si trovano facilmente anche on line, però attenti: le controindicazioni non mancano. Se assunto in eccesso o per periodi prolungati, il magnesio solfato può provare problemi ai reni e squilibri elettrolitici: dunque sono sconsigliati a chi è affetto da patologie renali e cardiovascolari, ad anziani e bambini. Fatte le dovute premesse, questi sali sono amatissimi dalle star americane che li utilizzano prima di strizzarsi nei fasciatissimi e griffatissimi abiti da sfoggiare sui red-carpet. Per apprezzarne le funzionalità, è consigliabile discioglierli in un bagno caldo, in cui rimanere ammollo per 20 minuti. Per la salute generale della pelle, è necessario aggiungere massimo una tazza, mentre per rilassare i muscoli stanchi e doloranti utilizzare due2 tazze. Straordinari per i pediluvi, ma anche per la pulizia del viso e per donare lucentezza ai capelli. Insomma approfittiamo di questi giorni per rimetterci in forma, il corpo ci ringrazierà.

